Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

Що сталось із бригадою швидкої допомоги в Одесі?

Як розповіли медики, бригада №26 вирушила на виклик до пацієнтки з непритомністю та порушенням дихання.

По прибуттю її родич начебто зачинив двері та не випускав лікарів з квартири понад годину. Також чоловік неодноразово погрожував диспетчерам 103 та провокував співробітників швидкої допомоги на конфлікт, додали медики.

Працівники бригади розповіли, що були на зв'язку із диспетчерами та керівником медицини катастроф. На підмогу до них викликали поліцію, службу охорони та психіатричну бригаду. Проте їх чоловік не пускав до квартири.

Врешті, спільними зусиллями служб вдалося звільнити медиків і уникнути трагедії.

Закон про посилення відповідальності за напади на медиків роками не приймається. І це породжує безкарність,

– наголосили у ЦЕМД.

Як передає "Думська", у Нацполіції їм повідомили, що "звернень щодо взяття в заручники будь-кого не було", а правоохоронці перевіряють інформацію. Водночас один із фельдшерів зізнався, що такі випадки для них уже давно не є чимось незвичним.

