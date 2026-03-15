Інцидент стався в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про російський удар по медиках?

Росіяни поцілили FPV-дроном в автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався по дорозі.

Внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Ворог атакував автомобіль швидкої допомоги на Харківщині / Фото поліція

