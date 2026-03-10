Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Дивіться також Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалий
Що відомо про атаку на Слов'янськ?
Близько 09:15 10 березня ворог атакував центральну частину Слов'янська трьома КАБами, повідомив міський голова Вадим Лях.
Ціллю окупантів стали житлові багатоповерхівки – один з ворожих боєприпасів влучив у багатоквартирний будинок, ще два – поблизу багатоповерхівок.
За словами Ляха, значного руйнування зазнали щонайменше 6 житлових багатоповерхових будинків та 10 цивільних авто.
Станом на 12:00 відомо про 2 загиблих. Ще 17 осіб поранено, серед них – 14-річна дитина.
Наразі масштаби руйнувань та наслідки атаки встановлюються.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину Росії проти цивільного населення.
Наслідки атаки на Слов'янськ: дивіться фото Офісу Генпрокуратури
Ворог атакував Слов'янськ: дивіться відео Вадима Ляха
Які ще міста нещодавно обстріляла Росія?
9 березня російські війська атакували Новобаварський район Харкова. Внаслідок удару пошкоджене нежитлове приміщення. Щонайменше одна людина постраждала. Моніторингові канали попереджали про рух дронів на місто.
Вранці 8 березня вибухи гриміли у Сумах. Повітряні сили тоді попереджали про загрозу ударних БпЛА. Однак влада не проінформувала про наслідки та масштаби російського удару.
Ввечері 6 березня через рух ворожих дронів у столиці оголосили повітряну тривогу. Згодом місцева влада повідомила про роботу ППО.