Про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Тривогу в області та місті оголосили о 12:39.

Що відомо про удар по Харкову сьогодні?

За словами Терехова, деталі ще з'ясовують.

Зафіксовано удар ворожого дрону по Новобаварському району. Є інформація про одного постраждалого,

– написав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожий удар і зауважив: пошкоджено нежитлове приміщення. Водночас він указав, що інформації про постраждалих немає.

Повітряні сили інформували, що на Харківщині є ворожі дрони. Проте не уточнювали їхній тип.

Моніторингові канали писали, що в області є "Шахеди", "Молнії" і "Ланцети". Але також не деталізували, чим саме росіяни могли завдати удару.

Скільки людей загинуло в Харкові під час попередньої атаки?