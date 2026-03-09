Про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Тривогу в області та місті оголосили о 12:39.
Що відомо про удар по Харкову сьогодні?
За словами Терехова, деталі ще з'ясовують.
Зафіксовано удар ворожого дрону по Новобаварському району. Є інформація про одного постраждалого,
– написав він.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожий удар і зауважив: пошкоджено нежитлове приміщення. Водночас він указав, що інформації про постраждалих немає.
Повітряні сили інформували, що на Харківщині є ворожі дрони. Проте не уточнювали їхній тип.
Моніторингові канали писали, що в області є "Шахеди", "Молнії" і "Ланцети". Але також не деталізували, чим саме росіяни могли завдати удару.
Скільки людей загинуло в Харкові під час попередньої атаки?
Аварійно-рятувальні роботи вже завершено. Судячи з усього, загиблих 11, адже під уламками знайдено тіла та фрагменти тіл.
На жаль, серед загиблих двоє дітей – 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.
Ворог ударив по п'ятиповерхівці 7 березня ракетою "Изделие-30". Росіяни прицільно атакували і рятувальників під час робіт.
Українські військові вже помстилися окупантам за удар по Харкову.