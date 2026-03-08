Про це повідомили на сторінці бригади. Там наголосили, що Росія скоїла черговий теракт.

Як харківська бригада помстилася за убитих харків'ян?

Військові пообіцяли, що росіяни дадуть відповідь за кожного. Ворог має відповісти за вбитих дітей і дорослих, за домівки харків'ян і загалом за Харків.

Черговий акт тероризму з боку Російської Федерації… Ще один воєнний злочин проти мирного населення… Кривава суть імперії зла, несе горе у наш рідний дім…

– написали в бригаді.

І підкреслили, що відплата буде завжди.

У ролику показані удари по окупантах із різної зброї. Ворог часом навіть намагається відбиватися від наших дронів.

Українські військові мстяться за Харків: дивіться відео

Скільки людей загинули під час останньої атаки на Харків?

Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Офіційно мовиться про 10 загиблих, серед яких двоє дітей. Поранено 16 людей, з них троє – діти. Втім, ідеться, що на місці влучання є фрагменти тіл.

Росіяни зруйнували під'їзд п'ятиповерхівки. Це було пряме влучання балістикою.

Загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її син Гордій, учень другого класу. Хлопчик був хокеїстом. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця.

Росіяни вдарили по Харкову новою ракетою