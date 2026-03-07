Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що під завалами може перебувати ще семеро людей. Станом на зараз відомо про 8 загиблих та 15 постраждалих.

До теми Замість підʼїзду – купа цегли: шокуючі кадри з місця прильоту "Іздєлія-30" по Харкову

Які наслідки атаки?

Мешканець розбитого обстрілом будинку Андрій поділився, що його від нічної атаки вберегло диво. Він повертався до Харкова, але трошки затримався. Чоловік мав ночувати в другому під'їзді майже знищеного будинку.

На щастя, мене не було. Я був по справах в Києві. Сьогодні їхав в потязі. Мені приятель подзвонив вночі, каже: "Ти їдеш додому?" Я відповідаю: "Так". А він: "Не поспішай. Нема куди їхати". На щастя, син у відрядженні, його теж не було,

– сказав він.

За його словами, з першого поверху витягнули літню жінку. На другому поверсі були бабуся, донька, онук і зять. На щастя, усі живі. На четвертому і п'ятому поверхах нікого не було. Там порожні квартири.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог міг атакувати або Х-55, або "Іздєліє-30". Там досить серйозна бойова частина. Однак точно сказати можна лише після того, як засіб ураження точно ідентифікують правоохоронці.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. На мою думку, вони будуть тривати ще сьогодні. Як кажуть мені рятувальники і наші комунальні служби, завтра також продовжаться. Тому я вважаю, що ми оголосимо дні жалоби з понеділка 9 березня,

– прокоментував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки атаки по Харкову 7 березня / Фото Анни Черненко

Також зараз на місці працює багато психологів, різних служб. Вони намагаються підтримати родичів загиблих, людей, які сьогодні втратили своє житло.

Варто нагадати, що кілька років тому цей квартал вже потрапляв під російську атаку. Тоді був повністю зруйнований під’їзд житлової багатоповерхівки, було багато жертв.

Обстріл Харкова 7 березня: що відомо?