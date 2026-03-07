Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про загиблих у Харкові внаслідок атак?

В ніч на 7 березня Росія обстрілювала Харків ракетами і дронами. Мер міста Ігор Терехов писав, що ворожа балістична ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Руйнування – значні.

Пізніше стало відомо, що загинуло 6 людей. Серед них вчителька початкових класів ліцею №6, а також її син-другокласник.

Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Що відомо про наслідки масованої атаки в інших регіонах?