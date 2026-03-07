Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Що відомо про наслідки російської атаки по Києву?
В ніч на 7 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами і дронами.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. Загоряння ліквідували.
У Деснянському районі уламок ракети виявили на дорозі. Ніхто не постраждав, пожежі немає.
У Дніпровському районі уламки виявлені на 3 локаціях. У цьому випадку потерпілих теж немає.
Що відомо про нічну атаку по Києву?
Уночі 7 березня російська армія запустила ударні БпЛА на Київ та Київську область. Згодом ворог також застосував балістичні ракети.
У місті та області чули роботу ППО. Повітряна тривога лунала у Києві з 00:48, у Київській області ще довше.