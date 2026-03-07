Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно о погибших в Харькове в результате атак?
В ночь на 7 марта Россия обстреливала Харьков ракетами и дронами. Зафиксировано несколько попаданий, в частности в жилой дом в Киевском районе. Разрушения – значительные.
Позже стало известно, что погибло 6 человек. Среди них учительница начальных классов лицея №6, а также ее сын-второклассник.
Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея.
Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.