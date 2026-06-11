Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в это время в кабинете находились стоматолог, ассистент и клиент. К счастью, все обошлось испугом и незначительными травмами.

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Что известно об обстрелах Харькова 10 июня?

В соцсетях уже опубликовали видео, как российский беспилотник стремительно падал, а потом там сильно разгорелось топливо. В конце концов семь человек обратились за медицинской помощью.

Мы принимали пациентку. Делали пломбирование каналов. Как раз во время этого услышали звук "мопеда", и через 3 секунды произошел сильный взрыв. Разбилось стекло и увидели огонь. Мы выбежали сначала в туалет, но потом начало все сильно задымлять. Смогли выбежать на улицу. Слава Богу, что живы,

– рассказала стоматолог.

Какие последствия обстрела Харькова 10 июня: смотрите видео 24 Канала

Одна из жительниц поврежденного дома рассказала, что только две недели назад приобрела тут квартиру. В здание, где была предыдущая квартира, также в свое время попал российский беспилотник.

На предыдущей квартире прилет произошел в январе. Я тогда две недели доставала стекло из дома. Эту квартиру мы купили две недели назад. И сегодня произошел прилет. Тогда жила на шестом этаже, прилетело по девятому. Сейчас живу выше, а прилетело на первый,

– заметила местная жительница.

Беспилотники, которые Россия запустила по Харькову, были изготовлены в мае 2026 года. Фактически Россия с конвейера запускает дроны по украинским городам.

Добавим, в ночь на 9 июня Россия запустила по Чугуеву Харьковской области 5 ракет Х-59. Одна из них ударила по жилому району в центре города. В результате атаки погибли двое мужчин и 22-летняя женщина, которая была на 7 месяце беременности.