"С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения. 29 ракет, из них почти половина – баллистика, и 480 дронов, из которых большинство – "шахеты", применила Россия против Украины. Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге на Житомирщине. Зафиксированы повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской. Всюду, где необходимо, работают соответствующие службы. На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отвергла попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", – говорится в сообщении Зеленского.