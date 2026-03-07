О ситуации в городе после российской атаки проинформировал глава местной ОВА Иван Федоров.

К теме В Черкассах прогремела серия взрывов

Что известно об ударе по Запорожью и в каком состоянии младенец?

Утром, около 4:25, стало известно, что из-за вражеского обстрела города ранения получил младенец. Медики срочно доставили ребенка в больницу.

Федоров рассказал, что атака вызвала и повреждения многоэтажки, там выбило окна, предварительно в 30 квартирах.

Заметим также и то, что неоднократно ночью и утром предупреждали об угрозе запуска баллистических ракет, ударных дронов и управляемых авиабомб на регион. Сообщалось и о взрывах, а также работу ПВО.

Последствия обстрела Запорожья: смотрите фото ОВА

Какие еще города были под ударом россиян?