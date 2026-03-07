О ситуации в городе после российской атаки проинформировал глава местной ОВА Иван Федоров.
Что известно об ударе по Запорожью и в каком состоянии младенец?
Утром, около 4:25, стало известно, что из-за вражеского обстрела города ранения получил младенец. Медики срочно доставили ребенка в больницу.
Федоров рассказал, что атака вызвала и повреждения многоэтажки, там выбило окна, предварительно в 30 квартирах.
Заметим также и то, что неоднократно ночью и утром предупреждали об угрозе запуска баллистических ракет, ударных дронов и управляемых авиабомб на регион. Сообщалось и о взрывах, а также работу ПВО.
Последствия обстрела Запорожья: смотрите фото ОВА
Какие еще города были под ударом россиян?
Ночью оккупанты били по Харькову, там разрушена пятиэтажка, по состоянию на 7 утра известно уже о 4 погибших, под завалами могут находиться люди.
Взрывы слышали также в Винницкой, Одесской, Черновицкой областях, в частности в Новоднестровске после удара пропал свет. Россияне атаковали Киев и область.
К тому же в результате массированной атаки России повреждена и железнодорожная инфраструктура. В нескольких западных областях Украины это привело к задержкам и изменениям в движении поездов.