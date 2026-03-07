Про ситуацію в місті після російської атаки поінформував очільник місцевої ОВА Іван Федоров.
Що відомо про удар по Запоріжжю та в якому стані немовля?
Зранку, близько 4:25, стало відомо, що через ворожий обстріл міста поранення отримало немовля. Медики терміново доставили дитину до лікарні.
Федоров розповів, що атака спричинила й пошкодження багатоповерхівки, там вибило вікна, попередньо у 30 квартирах.
Зауважимо також і те, що неодноразово вночі та зранку попереджали про загрозу запуску балістичних ракет, ударних дронів та керованих авіабомб на регіон. Повідомлялося й про вибухи, а також роботу ППО.
Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться фото ОВА
Які ще міста були під ударом росіян?
Уночі окупанти били по Харкову, там зруйновано п'ятиповерхівку, станом на 7 ранку відомо вже про 4 загиблих, під завалами можуть перебувати люди.
Вибухи чули також у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій областях, зокрема у Новодністровську після удару зникло світло. Росіяни атакували Київ та область.
До того ж унаслідок масованої атаки Росії пошкоджена і залізнична інфраструктура. У кількох західних областях України це призвело до затримок і змін у русі поїздів.