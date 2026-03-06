Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи у Черкасах?

Повітряна тривога для Черкаської області пролунала орієнтовно о 22:28. Близько 22:51 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про фіксацію руху ударних безпілотників у напрямку обласного центру та Сміли, що у цьому ж регіоні.

Приблизно тієї ж хвилини журналісти повідомили, що поблизу Черкас та на околицях міста працюють сили протиповітряної оборони. Незадовго після цього, згідно з оприлюдненою інформацією, в обласному центрі було гучно.