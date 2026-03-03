Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибухи в Полтаві?
Варто зауважити, що Повітряні сили близько 15:26 попереджували про рух російського БпЛА на Полтавщині. Дрон летів курсом на Диканьку / Полтаву.
Вже о 15:38 надійшла інформація про вибухи в місті. На момент публікації подробиць про можливі наслідки удару немає.
Вочевидь, влада офіційно повідомить про атаку, щойно дозволить безпекова ситуація.
