Про звуки вибухів повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Полтаві?

Варто зауважити, що Повітряні сили близько 15:26 попереджували про рух російського БпЛА на Полтавщині. Дрон летів курсом на Диканьку / Полтаву.

Вже о 15:38 надійшла інформація про вибухи в місті. На момент публікації подробиць про можливі наслідки удару немає.

Вочевидь, влада офіційно повідомить про атаку, щойно дозволить безпекова ситуація.

Де ще гриміли вибухи в Україні останнім часом?