О звуках взрывов сообщили корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Полтаве?

Следует отметить, что Воздушные силы около 15:26 предупреждали о движении российского БпЛА в Полтавской области. Дрон летел курсом на Диканьку/Полтаву.

Уже в 15.38 поступила информация о взрывах в городе. К моменту публикации подробностей о возможных последствиях удара нет.

Очевидно, власти официально сообщат об атаке, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Отметим также, что, по словам главкома Александра Сырского, Россия изменила подход к применению "Шахедов". Новая тактика усложняет их перехват украинскими силами противовоздушной обороны.

Где еще гремели взрывы в Украине в последнее время?