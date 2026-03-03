Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, как интенсивное применение Ираном дронов-камикадзе "Шахед" повлияет на атаки по Украине и наличие этих беспилотников в России.

Будут ли у России дроны для атак по Украине?

Храпчинский отметил, что количество примененных Ираном "Шахедов" уже сыграло роль во время воздушных атак по Украине. В последнее время во время каждого массированного обстрела количество средств поражения, которые использовала Россия, не превышало 300 единиц. Хотя до начала операции против Ирана враг мог использовать гораздо больше – по 600 – 800 единиц.

Вероятнее всего, спад в применении дронов по территории Украины связан с тем, что Иран активно накапливал у себя такие средства поражения и больше работал на себя, чем на нужды России,

– предположил авиаэксперт.

По его словам, сотрудничество Москвы и Терегана можно оценивать как единые производственные мощности, которые напрямую зависят друг от друга. Если Иран упадет, возможно, комплектующих для "Шахедов", которые там выпускаются и собираются в Алабуге, будет недоступно для России, что теортетично может привести к остановке производственных мощностей, пока Кремль не найдет другие пути поставки.

Обратите внимание! В "Шахеде", который атаковал британскую базу на Кипре, вероятно, стояла российская антенна "Комета/Комета-М".

По мнению авиаэксперта, Алабуга является центральной производственной мощностью для Ирана и России. Часть комплектующих изготавливалась в Иране и некоторые элементы не передавались для производства россиянам и контролировались исключительно Тегераном. Поэтому операция против Ирана сильно повлияет на возможности России. Соответственно она потеряет возможность применения большого количества ударных беспилотников.

К слову, события на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько сложно гарантировать 100% защиту от ракетных ударов и атак дронами типа "Шахед" – даже для государств, имеющих современные системы противовоздушной обороны. На этом фоне Президент Украины отметил, что Европе необходимо наращивать производство средств противоракетной и противодроновой обороны, чтобы эффективнее противостоять новым угрозам.

Интересно! Если проанализировать, сколько в последние дни Россия применяла "Шахедов" для ударов по Украине, то их количество заметно уменьшилось. Например, 28 февраля враг запустил 105 БПЛА, 1 марта – 126 БПЛА, 2 марта – 96 БПЛА, 3 марта – 136 БПЛА.

