Про це повідомили журналісти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 21:22 Повітряні сили попереджали про БпЛА у районі Київського водосховища. Він рухався у напрямку Києва.

Уже приблизно о 21:53 у столиці пролунали вибухи.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав міський голова Києва Кличко.

А о 22:22 стало відомо про роботу ППО і в області.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – написали в КОВА.

Що атакували раніше?