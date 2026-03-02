Про це повідомили журналісти 24 Каналу.
Дивіться також У Києві прогриміли вибухи, низка областей – червона: куди рухаються ворожі дрони
Що відомо про вибухи у Києві?
О 21:22 Повітряні сили попереджали про БпЛА у районі Київського водосховища. Він рухався у напрямку Києва.
Уже приблизно о 21:53 у столиці пролунали вибухи.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав міський голова Києва Кличко.
А о 22:22 стало відомо про роботу ППО і в області.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", – написали в КОВА.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що атакували раніше?
Вранці окупанти запустили по Одесі ударні безпілотники. Міська влада повідомила про приліт у будинок. Інформація про травмованих наразі не надходила.
Також уночі окупанти атакували Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство у місті. Зафіксували пошкодження. На місці удару виникли пожежі.