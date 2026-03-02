Об этом сообщили журналисты 24 Канала.

Смотрите также В Киеве прогремели взрывы, ряд областей – красная: куда движутся вражеские дроны

Что известно о взрывах в Киеве?

В 21:22 Воздушные силы предупреждали о БПЛА в районе Киевского водохранилища. Он двигался в направлении Киева.

Уже примерно в 21:53 в столице прогремели взрывы.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал городской голова Киева Кличко.

А в 22:22 стало известно о работе ПВО и в области.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – написали в КОВА.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что атаковали раньше?