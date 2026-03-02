Об этом сообщили журналисты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Киеве?
В 21:22 Воздушные силы предупреждали о БПЛА в районе Киевского водохранилища. Он двигался в направлении Киева.
Уже примерно в 21:53 в столице прогремели взрывы.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– написал городской голова Киева Кличко.
А в 22:22 стало известно о работе ПВО и в области.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – написали в КОВА.
Что атаковали раньше?
- Утром оккупанты запустили по Одессе ударные беспилотники. Городские власти сообщили о прилете в дом. Информация о травмированных пока не поступала.
- Также ночью оккупанты атаковали Кривой Рог. Под удар попало предприятие в городе. Зафиксировали повреждения. На месте удара возникли пожары.