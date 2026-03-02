Інформацію про те, куди летять російські дрони та де є загроза удару, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Про небезпеку пишуть й монітори.
Дивіться також Під ударом опиняться Україна з Молдовою й не лише: як далеко можуть летіти ракети Ірану
Що відомо про небезпеку через ворожні БпЛА?
Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати загрозами та перебувати в безпечному місці.
Куди летять дрони: дивіться на карті
Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту. Дрон фіксують у напрямку аеропорту Жуляни у Києві. У Києві працює ППО. На Київ рухається дрон у напрямку Воскресенки. Ворожий дрон повз Бровари в напрямку Києва. Монітори пишуть про 2 БпЛА на північ від Чернігова.
Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту.
Дрон фіксують у напрямку аеропорту Жуляни у Києві.
У Києві працює ППО.
На Київ рухається дрон у напрямку Воскресенки.
Ворожий дрон повз Бровари в напрямку Києва.
Монітори пишуть про 2 БпЛА на північ від Чернігова.