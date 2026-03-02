Інформацію про те, куди летять російські дрони та де є загроза удару, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Про небезпеку пишуть й монітори.

Що відомо про небезпеку через ворожні БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати загрозами та перебувати в безпечному місці.

Куди летять дрони: дивіться на карті

22:13, 2 березня

Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту.

21:57, 2 березня

Дрон фіксують у напрямку аеропорту Жуляни у Києві.

21:53, 2 березня

У Києві працює ППО.

21:51, 2 березня

На Київ рухається дрон у напрямку Воскресенки.

21:45, 2 березня

Ворожий дрон повз Бровари в напрямку Києва.

21:42, 2 березня

Монітори пишуть про 2 БпЛА на північ від Чернігова.