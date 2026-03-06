Про це повідомили у КМВА та Київській ОВА.

Що відомо про тривогу у Києві 6 березня?

Тривогу у Києві оголосили о 18:48. Повітряні сили попереджали про рух ворожих "Шахедів".

БпЛА тримає курс – на Київ!

– писали військові.

У Київській міській військовій адміністрації на тлі тривоги закликали жителів міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Уже о 18:57 стало відомо про роботу ППО у столиці.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", – написали у КМВА.

Монітори зазначали, що один із дронів над Києвом літає дуже низько, тому закликали жителів столиці спуститися в укриття.