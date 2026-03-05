Про те, куди рухаються дрони й де зберігається ймовірність атаки, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Куди летять "Шахеди"?
Через загрозу ворожих БпЛА областями України шириться повітряна тривога. Закликаємо вас не нехувати власною безпекою та перебувати в укритті в разі оголошення небезпеки у вашому регіоні.
Де тривога: дивіться інтерактивну онлайн-карту
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. БпЛА на Сумщині в напрямку Кирилівки.20:41, 5 березня19:00, 5 березня
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
БпЛА на Сумщині в напрямку Кирилівки.