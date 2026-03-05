Про те, куди рухаються дрони й де зберігається ймовірність атаки, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "Шахедів" на Близькому Сході

Куди летять "Шахеди"?

Через загрозу ворожих БпЛА областями України шириться повітряна тривога. Закликаємо вас не нехувати власною безпекою та перебувати в укритті в разі оголошення небезпеки у вашому регіоні.

Де тривога: дивіться інтерактивну онлайн-карту