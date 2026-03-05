О том, куда движутся дроны и где сохраняется вероятность атаки, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Куда летят "Шахеды"?

Из-за угрозы вражеских БпЛА областями Украины распространяется воздушная тревога. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии в случае объявления опасности в вашем регионе.

Где тревога: смотрите интерактивную онлайн-карту