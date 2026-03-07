Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что под завалами может находиться еще семь человек. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших и 15 пострадавших.

К теме Вместо подъезда – куча кирпичей: шокирующие кадры с места прилета "Изделия-30" по Харькову

Какие последствия атаки?

Житель разбитого обстрелом дома Андрей поделился, что его от ночной атаки уберегло чудо. Он возвращался в Харьков, но немножко задержался. Мужчина должен был ночевать во втором подъезде почти уничтоженного дома.

К счастью, меня не было. Я был по делам в Киеве. Сегодня ехал в поезде. Мне приятель позвонил ночью, говорит: "Ты едешь домой?" Я отвечаю: "Да". А он: "Не спеши. Некуда ехать". К счастью, сын в командировке, его тоже не было,

– сказал он.

По его словам, с первого этажа вытащили пожилую женщину. На втором этаже были бабушка, дочь, внук и зять. К счастью, все живы. На четвертом и пятом этажах никого не было. Там пустые квартиры.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг мог атаковать или Х-55, или "Изделие-30". Там достаточно серьезная боевая часть. Однако точно сказать можно лишь после того, как средство поражения точно идентифицируют правоохранители.

Продолжаются поисково-спасательные работы. По моему мнению, они будут продолжаться еще сегодня. Как говорят мне спасатели и наши коммунальные службы, завтра также продолжатся. Поэтому я считаю, что мы объявим дни траура с понедельника 9 марта,

– прокомментировал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Последствия атаки по Харькову 7 марта / Фото Анны Черненко

Также сейчас на месте работает много психологов, различных служб. Они пытаются поддержать родственников погибших, людей, которые сегодня потеряли свое жилье.

Стоит напомнить, что несколько лет назад этот квартал уже попадал под российскую атаку. Тогда был полностью разрушен подъезд жилой многоэтажки, было много жертв.

Обстрел Харькова 7 марта: что известно?