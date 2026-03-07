Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що уже відомо про вісім загиблих, серед них двоє дітей. Вони загинули зі своїми матерями.

Дивіться також Росія поцілила по п'ятиповерхівці у Харкові: є постраждалі, кількість загиблих зросла до 8

Деталі страшного удару Росії

"Позаду купа цегли – це те, що лишилося від під'їзду п'ятиповерхівки. Другий під'їзд теж дуже сильно пошкоджений, третій – частково. Там зруйнована частина верхнього поверху, будівлі навколо теж серйозно постраждали", – розповіла Анна Черненко.

Пошкодження дуже великі: посічені стіни, розбиті дахи – все це говорить про потужність ракети, яку росіяни використали проти людей, які мирно спали. Попередньо правоохоронці говорять, що окупанти використали одну з нових типів ракет – "Іздєлія -30". Цю зброю Росія тестує на мирному місті.

Наслідки атаки по Харкову 7 березня / Фото Анни Черненко

На жаль, ми вже маємо підтверджену інформацію про 8 вбитих людей, серед них двоє діток. До медиків звернулося 16 людей, серед них є троє дітей і одна дитина зараз у реанімації після операції. Серед загиблих здебільшого жінки.

Одна з них – вчителька початкових класів, разом з нею загинув її син другокласник. Ще одна жертва – дівчинка, яка вчилася у восьмому класі. Поруч школа, яка теж дуже серйозно пошкоджена. Збитки наразі підраховують, але вже зрозуміло, що потужність удару була максимально великою.

Окрім будинку, постраждав критичний об'єкт

У ніч на 7 березня Харків атакували комбіновано. Було кілька хвиль. Спочатку били по Чугуївщині, а далі близько 1:30 ночі почалася велика хвиля атаки Харкова. Містяни чули близько десятка вибухів, це і ракети, і безпілотники.

Окрім розбитого житлового будинку, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, неробоче підприємство. Усі служби злагоджено працюють ще з ночі. Розбір завалів потребує багато часу, рятувальники практично оглядають кожну цеглинку. Досі є осередки займання, спалахують нові пожежі, тому вогнеборці досі залучені.

Що відомо про атаку Росії 7 березня?