Про це повідомили в Службі безпеки України.
Дивіться також Радистку Нацгвардії засудили до довічного позбавлення волі через роботу на генштаб Росії
Що відомо про підозрюваного іранського генерала?
За даними слідства, у 2022 – 2023 роках він організував постачання до Росія комплектуючих для серійного виробництва дронів-камікадзе Shahed-136. Йдеться про оптові партії іранських двигунів MD 550, які встановлюють на ці безпілотники.
Слідство встановило, що Мехрабі використав свої повноваження співвласника та голови правління іранської компанії військово-промислового комплексу, яка спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА. Завдяки цьому він налагодив регулярне постачання агрегатів для російських військових.
Надалі ці компоненти використовували для виробництва ударних дронів на території Росії, якими атакували цивільну інфраструктуру Україна.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мехрабі про підозру за статтями про пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне ув'язнення. Розслідування триває.
Що відомо про схожі операції СБУ?
СБУ затримала на Київщині колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у фінансуванні російського бюджету. За даними слідства, він перереєстрував підприємство на окупованій Луганщині за російським законодавством і закупив у Росії обладнання на понад 1 мільйон євро. Йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці та взяли під варту.
СБУ та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну, якого вважають причетним до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року. За даними слідства, саме він віддав наказ на запуск крилатої ракети Х-101 з бомбардувальника Ту-95МС. Унаслідок атаки загинули цивільні, десятки людей, серед яких діти, отримали поранення.
Також повідомили про підозру Володимиру Сальдо у створенні незаконного збройного формування на лівобережжі Херсонщини. За даними слідства, гауляйтер організував батальйон на підтримку Росії, фінансування якого почалося ще в серпні 2023 року. Учасників підрозділу передали під командування країни-агресора для участі у бойових діях проти українських військ.