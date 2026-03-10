Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про підозрюваного іранського генерала?

За даними слідства, у 2022 – 2023 роках він організував постачання до Росія комплектуючих для серійного виробництва дронів-камікадзе Shahed-136. Йдеться про оптові партії іранських двигунів MD 550, які встановлюють на ці безпілотники.

Слідство встановило, що Мехрабі використав свої повноваження співвласника та голови правління іранської компанії військово-промислового комплексу, яка спеціалізується на виробництві двигунів для БпЛА. Завдяки цьому він налагодив регулярне постачання агрегатів для російських військових.

Надалі ці компоненти використовували для виробництва ударних дронів на території Росії, якими атакували цивільну інфраструктуру Україна.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мехрабі про підозру за статтями про пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне ув'язнення. Розслідування триває.

