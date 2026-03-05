Київський районний суд міста Харкова визнав жінку винною у державній зраді. Про це повідомив "Судовий Репортер", з посиланням на вирок.

Що відомо про радистку з Нацгвардії?

За даними слідства, у травні 2024 року жінка налагодила постійний зв'язок з офіцером головного управління генштабу Росії.

Вона передавала йому інформацію про сигнали бойового управління підрозділів протиповітряної оборони та їхнє розшифрування. Жінка також повідомляла про переміщення української військової авіації у період з 19 по 29 травня 2024 року.

Російський офіцер доручав радистці надсилати фото службового посвідчення та списків особового складу. У листуванні вона також виправдовувала тимчасову окупацію території України.

Обвинувачена у суді провину не визнала та просила її виправдати. Вона заявила, що не знала, що спілкується з представником Росії, бо той, за її словами, користувався українським номером. Вона також критикувала дії "Азову" та заявляла, що хоче повернутися до окупованого Маріуполя.

