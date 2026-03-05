Киевский районный суд города Харькова признал женщину виновной в государственной измене. Об этом сообщил "Судебный Репортер", со ссылкой на приговор.
Смотрите также Военного ВСУ после российского плена осудили на 8 лет за дезертирство, – "Слідство Інфо"
Что известно о радистке из Нацгвардии?
По данным следствия, в мае 2024 года женщина наладила постоянную связь с офицером главного управления генштаба России.
Она передавала ему информацию о сигналах боевого управления подразделений противовоздушной обороны и их расшифровке. Женщина также сообщала о перемещении украинской военной авиации в период с 19 по 29 мая 2024 года.
Российский офицер поручал радистке присылать фото служебного удостоверения и списков личного состава. В переписке она также оправдывала временную оккупацию территории Украины.
Обвиняемая в суде вину не признала и просила ее оправдать. Она заявила, что не знала, что общается с представителем России, потому что тот, по ее словам, пользовался украинским номером. Она также критиковала действия "Азова" и заявляла, что хочет вернуться в оккупированный Мариуполь.
Что еще известно об украинских предателях?
СБУ разоблачила российского агента, который пытался устроиться на оборонный завод в Запорожье, чтобы отправлять данные о ПВО врагу. Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене.
Экс-депутата Олега Волошина обвиняют в государственной измене и непредставлении обязательных деклараций. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Правоохранители задержали двух украинцев, которые согласились зарегистрировать Starlink для российских оккупантов за 30 долларов. Им предъявили обвинения в государственной измене, обоим грозит пожизненное заключение.