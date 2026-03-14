Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про атаку росіян по Запоріжжю?
Близько 15:50 14 березня росіяни завдали ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя.
Загинув чоловік. Також відомо про 11 поранених: троє чоловіків та вісім жінок, серед них 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх деблокували.
Виникла пожежа, яку вже загасили.
Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Наслідки обстрілів Запоріжжя
Запоріжжя атакували КАБами і 11 березня
Посеред дня 11 березня окупанти атакували Запоріжжя КАБами.
Постраждали 12 людей. Вони мають, зокрема, осколкові й різані рани, а також зазнали гострої реакції на стрес. Серед поранених четверо дітей.