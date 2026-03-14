Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Что известно об атаке россиян по Запорожью?
Около 15:50 14 марта россияне нанесли удары КАБами по жилым кварталам Запорожья.
Погиб мужчина. Также известно об 11 раненых: трое мужчин и восемь женщин, среди них 17-летний подросток. Два человека находились под завалами. Их деблокировали.
Возник пожар, который уже потушили.
Повреждены 12 многоэтажных и 12 частных домов, а также объект инфраструктуры и автомобили.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Последствия обстрелов Запорожья
Запорожье атаковали КАБами и 11 марта
Посреди дня 11 марта оккупанты атаковали Запорожье КАБами.
Пострадали 12 человек. Они имеют, в частности, осколочные и резаные раны, а также испытали острую реакцию на стресс. Среди раненых четверо детей.