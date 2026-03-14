О первых минутах после удара рассказал местный житель для "Трибуна-Бровары".

Смотрите также "Шахед" упал в 30 метрах от мобильно-огневой группы: видео жуткого момента

Что известно об атаке на Бровары?

Журналисты рассказали, что во время массированной атаки России по Украине "Шахед" упал в частном секторе Броваров. В результате взрыва повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки.

Житель одно из поврежденных домов рассказал, что во время атаки находился на первом этаже. Его жена с сыном были на втором, а мать отдыхала в другой комнате.

Я услышал как "Шахед" падает, потом взрыв, а дальше мы начали быстро собираться. Начало все разгораться. Взяли документы и прочее, и просто вышли (из дома – 24 Канал),

– вспомнил мужчина.

Очевидец о первых минутах российской атаки:

После он пытался перекрыть газ, чтобы избежать возможного взрыва. Однако падение БпЛА повлекло повреждение бани, подсобного помещения и гаража, где были четыре мотоцикла. В пожаре погибли двое кроликов.

Последствия российской атаки на Бровары / Фото Общественного

Также отмечается, что рядом с частными домами значительно изуродовано здание торгово-логистического центра. Продолжается ликвидация последствий.

Другие последствия массированного удара по Киевской области