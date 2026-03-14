Киевщина продолжает оправляться от ночного обстрела. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что часть области осталась без газа.
Что известно о прекращении газоснабжения?
В результате ночной атаки на Обуховщине без газоснабжения остались 6 населенных пунктов: Украинка, Веремье, Жуковцы, Триполье, Халепье и Щербаковка. В целом это коснулось 7 911 абонентов, большинство из которых проживает в Украинке. Специалисты прогнозируют восстановление газоснабжения в течение двух суток.
Из-за обстрелов в Украинке временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8 367 абонентов. Частично отопление отсутствует и в Обухове: повреждена котельная, отопление прекращено в 64 домах для 9 689 абонентов. Коммунальщики работают над восстановлением теплоносителя.
В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах в целом обесточены около 4 600 абонентов, энергетики работают над подключением. В то же время услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме.
Массированная атака по Украине: последние новости
Россия осуществила массированную атаку на Киев и Киевскую область 14 марта, использовав около 500 средств воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 100% крылатых ракет и большинство дронов, но есть погибшие и раненые в результате атаки.
В ГПСУ поделились, что один из "Шахедов" был сбит пограничниками на Северо-Слобожанском направлении. Дрон упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.
Известно, что Польша поднимала истребители из-за массированной ракетной атаки России по Украине, в частности для контроля ситуации у границ. Решение было связано с активностью российской дальней авиации, а наземные системы противовоздушной обороны перевели в состояние высокой готовности.