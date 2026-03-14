Киевщина продолжает оправляться от ночного обстрела. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что часть области осталась без газа.

Что известно о прекращении газоснабжения?

В результате ночной атаки на Обуховщине без газоснабжения остались 6 населенных пунктов: Украинка, Веремье, Жуковцы, Триполье, Халепье и Щербаковка. В целом это коснулось 7 911 абонентов, большинство из которых проживает в Украинке. Специалисты прогнозируют восстановление газоснабжения в течение двух суток.

Из-за обстрелов в Украинке временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8 367 абонентов. Частично отопление отсутствует и в Обухове: повреждена котельная, отопление прекращено в 64 домах для 9 689 абонентов. Коммунальщики работают над восстановлением теплоносителя.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах в целом обесточены около 4 600 абонентов, энергетики работают над подключением. В то же время услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме.

