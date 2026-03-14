Київщина продовжує оговтуватися від нічного обстрілу. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що частина області залишилась без газу.

Що відомо про припинення газопостачання?

Внаслідок нічної атаки на Обухівщині без газопостачання залишилися 6 населених пунктів: Українка, Верем'я, Жуківці, Трипілля, Халеп'я та Щербаківка. Загалом це торкнулося 7 911 абонентів, більшість з яких проживає в Українці. Фахівці прогнозують відновлення газопостачання протягом двох діб.

Через обстріли в Українці тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8 367 абонентів. Частково опалення відсутнє й в Обухові: пошкоджена котельня, опалення припинено у 64 будинках для 9 689 абонентів. Комунальники працюють над відновленням теплоносія.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах загалом знеживлено близько 4 600 абонентів, енергетики працюють над підключенням. Водночас послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.

