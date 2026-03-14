Ворог щоденно здійснює атаки на Україну, але масовані бувають майже щотижня. Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
Дивіться також У частині регіонів України запровадили аварійні відключення: де саме та з чим це пов'язано
Що було ціллю під час масованої атаки на Україну 14 березня?
Під час нічної масованої атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. За словами Ігната, ворог використовував літаки, кораблі та ударні безпілотники.
Для перехоплення балістичних ракет працювали системи протиповітряної оборони Patriot, завдяки чому вдалося знищити більшу частину таких цілей. Також українська ППО збила 100% крилатих ракет. Більшість запущених дронів також не досягли своїх цілей.
Основним напрямком удару були Київ і Київська область, де, на жаль, є загиблі та поранені. У Повітряних силах наголосили, що російська армія продовжує атаки, намагаючись уражати об'єкти критичної інфраструктури та тероризувати мирне населення.
Росія атакувала Україну, випустивши 498 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 460 цілей, включаючи 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.
Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл. Президент наголосив, що кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх партнерів, що системи ППО та ракети для них – це фактично щоденна потреба.
14 березня в Києві та низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів. Укренерго повідомляє про знеструмлених споживачів у кількох областях, де вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.
У ніч на 14 березня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині, де безпілотник влучив у приміський потяг, поранивши машиніста і його помічника. Попри обстріли, рух залізничного транспорту продовжується, а пасажири евакуйовані без жертв.