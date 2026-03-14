Враг ежедневно осуществляет атаки на Украину, но массированные бывают почти каждую неделю. Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Что было целью во время массированной атаки на Украину 14 марта?

Во время ночной массированной атаки Россия применила около 500 средств воздушного нападения. По словам Игната, враг использовал самолеты, корабли и ударные беспилотники.

Для перехвата баллистических ракет работали системы противовоздушной обороны Patriot, благодаря чему удалось уничтожить большую часть таких целей. Также украинская ПВО сбила 100% крылатых ракет. Большинство запущенных дронов также не достигли своих целей.

Основным направлением удара были Киев и Киевская область, где, к сожалению, есть погибшие и раненые. В Воздушных силах отметили, что российская армия продолжает атаки, пытаясь поражать объекты критической инфраструктуры и терроризировать мирное население.

