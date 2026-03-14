Так, кадрами роботи мобільної вогневої групи під час відбиття масованої атаки поділилися у ДПСУ. Зафіксований на відео момент на вкотре нагадує про те, яка важка та небезпечна праця лягає на плечі захисників неба.

Дивіться також Ексрадник міністра оборони назвав зброю, якої найбільше не вистачає Україні

Як прикордонники знищували "Шахеди"?

Один із "Шахедів", які Росія запустила цієї ночі, був збитий прикордонниками на Північно-Слобожанському напрямку.

На оприлюдненому відео чути радісні вигуки екіпажу мобільної вогневої групи після того, як їм вдалося "підстрелити" ворожий дрон.

"Шахед" впав усього лише 30 метрів від захисників. Ударною хвилею одного бійця з мобільної вогневої групи відкинуло з машини. На щастя, всі залишились живі.

Момент збиття і падіння "Шахеда": дивіться відео

Нагадаємо, що уночі Росія запустила 498 засобів повітряного нападу: 68 ракет різних типів і 430 ударних БпЛА, близько 250 із них – "Шахеди". Силам ППО вдалося знешкодити 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.

Що відомо про масовану атаку 14 березня?