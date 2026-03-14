Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Дивіться також На Україну летіли майже 500 ракет і дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити

Як вдалось збити усі крилаті ракети?

Юрій Ігнат запевнив, що завдяки роботі протиповітряної оборони більшість ворожої балістики та інших повітряних цілей вдалось перехопити.

Далі ми маємо 100% збиття крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% таких ракет, як Х-101 або "Калібр", вдається перехопити,

– додали у Повітряних силах ЗСУ.

У Командуванні ПС ЗСУ назвали досягнення заслугою передусім пілотів винищувачів F-16. Так відзначають результати роботи зенітників 96-ї київської зенітної ракетної бригади.

Зазначається, що значну частину ударних дронів ворога вдалось перехопити за допомогою дронів-перехоплювачів та зенітних безпілотників. Ігнат нагадав, що зараз світ прагне навчитись цих технологій в України.

Наслідки масованої атаки на Україну