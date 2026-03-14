Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Как удалось сбить все крылатые ракеты?
Юрий Игнат заверил, что благодаря работе противовоздушной обороны большинство вражеской баллистики и других воздушных целей удалось перехватить.
Далее мы имеем 100% сбития крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% таких ракет, как Х-101 или "Калибр", удается перехватить,
– добавили в Воздушных силах ВСУ.
В командовании ВС ВСУ назвали достижение заслугой прежде всего пилотов истребителей F-16. Так отмечают результаты работы зенитчиков 96-й киевской зенитной ракетной бригады.
Отмечается, что значительную часть ударных дронов врага удалось перехватить с помощью дронов-перехватчиков и зенитных беспилотников. Игнат напомнил, что сейчас мир стремится научиться этим технологиям в Украине.
Последствия массированной атаки на Украину
В Воздушных силах ВСУ информировали, что основным направлением удара была Киевская область. В общем ПВО обезвредила 460 из 498 воздушных целей россиян. Однако произошли попадания на 11 локациях.
В результате массированного обстрела в столице и нескольких областях ввели аварийные отключения света.
Под ударом в очередной раз была энергетическая и гражданская инфраструктура. По данным мэра Броваров Сапожко, в результате атаки на город погибли по меньшей мере 4 человека. Также есть пострадавшие.