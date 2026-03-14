Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как удалось сбить все крылатые ракеты?

Юрий Игнат заверил, что благодаря работе противовоздушной обороны большинство вражеской баллистики и других воздушных целей удалось перехватить.

Далее мы имеем 100% сбития крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% таких ракет, как Х-101 или "Калибр", удается перехватить,

– добавили в Воздушных силах ВСУ.

В командовании ВС ВСУ назвали достижение заслугой прежде всего пилотов истребителей F-16. Так отмечают результаты работы зенитчиков 96-й киевской зенитной ракетной бригады.

Отмечается, что значительную часть ударных дронов врага удалось перехватить с помощью дронов-перехватчиков и зенитных беспилотников. Игнат напомнил, что сейчас мир стремится научиться этим технологиям в Украине.

Последствия массированной атаки на Украину