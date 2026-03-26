Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що насправді сталося в Одесі?

За попередніми даними, ввечері 25 березня правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки. Під час встановлення особи з'ясувалося, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

У цей момент чоловік відкрив вогонь з автомата у бік поліцейських і втік. Внаслідок стрілянини двоє патрульних отримали вогнепальні поранення.

В області одразу оголосили спецоперацію "Сирена". Наступного ранку правоохоронці знайшли стрільця в недобудові на території дачного кооперативу в Одеському районі,

– повідомили в ДБР.

Під час затримання чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців: у відповідь вони застосували зброю. Після цього тіло нападника знайшли за допомогою аеророзвідки.

Наразі на місці стрілянини працюють слідчі ДБР: вони встановлюють усі обставини події, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї.