Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Дивіться також ВАКС обрав колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку запобіжний захід

Що відомо про підозру Омеляну?

Слідчі встановили, що після мобілізації у 2022 році капітан Омелян проходив службу у 206-му окремому батальйоні ТрО, а потім – у 241-й окремій бригаді ТрО.

Як заявили у Державному бюро розслідувань, з жовтня 2022 року по червень 2023 року Володимир Омелян неодноразово подавав керівництву неправдиву інформацію.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій,

– йдеться в повідомленні.

Проте він заявляв керівництву, що начебто виконував завдання з логістики та забезпечення частини. Але насправді, за версією слідства, "проводив службовий час на власний розсуд" та не виконував жодних обов'язків, пов'язаних із військовою службою у частині, дислокованій у Черкаській області.

Отже, Володимиру Омеляну висунули підозру за частиною 4 статтею 409 Кримінального кодексу України – ухилення військовослужбовця від несення служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

За тяжкий злочин ексміністру може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно підозру вручили Єрмаку

Андрію Єрмаку 11 травня НАБУ та САП вручили підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою.

За даними правоохоронців, ексголова Офісу Президента міг входити до групи корупціонерів, які легалізували близько 460 мільйонів гривень на елітному будівництві будинків "Династія" в Козині під Києвом.

До справи може бути причетний Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Вже 14 травня ВАКС відправив Андрія Єрмака під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.