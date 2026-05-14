Що відомо про вибухи в Одесі 14 травня?

Тривогу в Одеському районі оголосили о 17:41. О 17:59 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль курсом на Одещину.

Згодом військові закликали жителів Одеси та Чорноморська пройти в укриття, адже ціль рухалася в їхній бік.

Вибухи в Одесі чули о 18:02, про що написали кореспонденти Суспільного.

О 18:07 стало відомо про ще пуск ракети ворогом у бік Одеси. Через 2 хвилини у місті знову було чутно вибух.

Зрештою о 18:15 для Одеської області дали відбій повітряної тривоги. Про наслідки місцева влада поки що не повідомляла.

Коли ворог обстрілював Одесу та область раніше?

У ніч на 14 травня Одеська область зазнала масованої атаки безпілотників. У регіоні постраждали об'єкти портової інфраструктури та житлова багатоповерхівка, через поранення були госпіталізовані двоє чоловіків, 33-річний і 70-річний.

Під ворожою атакою Одеса була й 13 травня. Тоді у місті сталася пожежа у дворі, пошкоджено кілька автомобілів, постраждали двоє людей.

Того ж дня російські війська також атакували Одеську область, пошкодивши складські та господарчі приміщення. Внаслідок атаки виникли локальні пожежі, які ліквідували.