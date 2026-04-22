Про це повіомили у поліції Києва.
Що відомо про стрілянину у Києві?
За попередніми даними, інцидент виник між водієм автомобіля та пішоходом, який переходив дорогу у недозволеному місці. Водій зробив зауваження, після чого між чоловіками виникла сварка.
Під час конфлікту кермувальник дістав зброю та відкрив вогонь у бік пішохода. У результаті стрілянини чоловік отримав поранення ноги та спини.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
У киянина вдома знайшли купу зброї
У Києві 20 квітня правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив по житловому комплексу з автоматом, у нього вилучили карабін, мисливську рушницю та близько 200 набоїв.
Його виявили у себе вдома – у квартирі, яку він орендує.