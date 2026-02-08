Как составить завещание, находясь за границей?

Во время полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу, однако это не лишает их возможности совершать нотариальные действия, в частности составлять завещание, сообщает Министерство юстиции Украины. Удостоверить свою последнюю волю за пределами страны можно как в консульских учреждениях Украины, так и у иностранных нотариусов или органах, уполномоченных местным законодательством.

Читайте также Эти ошибки могут стоить наследства: как не потерять имущество

В соответствии с Законом Украины "О нотариате", нотариальные действия за рубежом осуществляют консульские учреждения, а в отдельных случаях – дипломатические представительства Украины. Консулы имеют право удостоверять завещания по нормам украинского законодательства, с соблюдением требований Гражданского кодекса и профильных нормативных актов Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

Все завещания, удостоверенные консульскими учреждениями, а также изменения или отмена таких документов подлежат обязательной регистрации в Наследственном реестре Украины через Министерство иностранных дел. По желанию завещателя заявление на регистрацию можно подать также непосредственно нотариусу в Украине, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как еще можно оформить завещание за границей?

Кроме того, граждане Украины за рубежом могут оформить завещание у местных нотариусов или других уполномоченных органов. В таком случае документ удостоверяется по правилам страны пребывания, что соответствует нормам Закона Украины "О международном частном праве". Завещание не признается недействительным, если его форма соответствует праву места составления, гражданства или постоянного проживания наследодателя.

По желанию завещателя завещания, оформлены и зарегистрированы за рубежом в соответствии с международными конвенциями, могут быть дополнительно внесены в Наследственный реестр в Украине. Это позволяет обеспечить надлежащий учет документа и упрощает реализацию наследственных прав в будущем.

Потерянный договор или завещание: как получить дубликат нотариального документа?