Из-за чего можно потерять наследство?

При оформлении наследства многие украинцы сталкиваются не только с бюрократическими процедурами, но и с юридическими рисками, напомнили в Миргородской общине.

Речь идет прежде всего о нарушении сроков, отсутствие документов, неправильное понимание очередности наследования и игнорирование долговых обязательств наследодателя.

Пропуск срока принятия наследства

Одним из самых распространенных оснований для потери наследства является пропуск установленного законом срока. Наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Обратите внимание! Если этого не сделать, лицо могут признать таким, не принявшим наследство.

В соответствии со статьей 1272 Гражданского кодекса Украины, в случае пропуска срока нотариус отказывает в совершении нотариальных действий, а восстановить срок можно только через суд и только при наличии уважительных причин.

Отсутствие документов на имущество

Еще один серьезный риск – это отсутствие правоустанавливающих документов на имущество. Сам факт подачи заявления нотариусу не означает автоматического получения наследства.

Например! Неприватизированное жилье не входит в состав наследства, поскольку юридически принадлежит территориальной общине.

Также проблемы часто возникают из-за ошибок в документах, как вот в фамилиях, именах или адресах. В таких случаях наследникам приходится обращаться в суд для установления юридических фактов или признания права собственности.

Ошибки с очередностью наследования

Часто наследники неправильно оценивают свои права из-за непонимания очередей наследования. Фактическое совместное проживание без официального брака не всегда дает право на наследство.

Например, если после смерти лица остались дети и официальная жена, именно они являются наследниками первой очереди. Лицо, которое проживало с наследодателем без регистрации брака, относится к следующим очередям и может вообще не получить долю имущества.

Наследство вместе с долгами

Важно помнить, что наследство включает не только имущество, но и финансовые обязательства умершего. Вместе с квартирой, домом или автомобилем наследник может получить кредиты, ипотеку или другие долги.

В то же время ответственность наследника ограничивается стоимостью полученного имущества. Но если долги значительные, реальная ценность наследства может быть минимальной или вообще отсутствовать.

Завещание и налоговые нюансы

Наличие завещания не всегда гарантирует получение наследства. При определенных условиях документ могут обжаловать или признать недействительным в суде.

Также следует учитывать налоговые обязательства. Размер налога на наследство зависит от степени родства с наследодателем и налогового статуса сторон.

Важно! В разных случаях ставка может не применяться или составлять 5% или 18% от стоимости имущества.

Что еще стоит знать о наследовании в Украине?