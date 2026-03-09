На скільки можуть зменшити відпустку по догляду за дитиною?

Новий Трудовий кодекс розписаний у законопроєкті №14386. Його створення ініціював Кабінет міністрів.

Зокрема, документ передбачає скорочення відпустки по догляду за дитиною. Нині батьки оформлюють відпустку на три роки. Проте в уряді вважають, що вона має тривати чотири місяці. Тобто її можуть скоротити в 9 разів.

У профспілках кажуть, що така норма викличе невдоволення. Ба більше, зменшення декрету може погіршити соціальні гарантії для працівників. А це своєю чергою порушує Конституції України, де йдеться про заборону звуження вже наданих прав і гарантій.

Крім того, діти, матері яких рано виходитимуть на роботу, матимуть у ранньому віці йти в дитячі садки. А проблема полягає в тому, що інфраструктура дошкільної освіти погано розвинена в Україні. Відтак малечу ні на кого буде залишити, що ускладнить вихід батьків на роботу через чотири місяці після народження.

Зазначимо! Із 2023 року вагітні жінки можуть йти в декрет пізніше ніж за 70 чи 90 днів до очікуваної дати пологів. Вони мали право пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки.

До слова, з 2021 року ухвалений закон забезпечив рівні можливості для чоловіка й жінки у питанні оформлення декретної відпустки. Раніше існували законодавчі прогалини, що обмежували право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною. Це право залежало від довідки з місця роботи матері, яка бажала повернутися до діяльності швидше.