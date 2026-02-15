Як встановити батьківство після смерті чоловіка?

Якщо у свідоцтві про народження дитини батько не зазначений або запис про нього внесений зі слів матері, встановити факт батьківства після смерті чоловіка можливо тільки в судовому порядку, повідомляє Міністерство юстиції України. Це стосується випадків, коли шлюб між батьками офіційно не реєструвався.

З відповідною заявою до суду можуть звернутися мати дитини, опікун або піклувальник, особа, яка фактично виховує дитину, а також сама дитина після досягнення повноліття.

У заяві необхідно чітко вказати, який саме факт просить встановити заявник і з якою метою – наприклад, для оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Також потрібно обґрунтувати неможливість отримання або відновлення документів через органи державної реєстрації актів цивільного стану та додати докази, що підтверджують родинні зв'язки: документи, листування, фото- чи відеоматеріали.

Які особливості процедури та що вона дає для дитини?

Станом на 1 січня 2025 року судовий збір за подання такої заяви становить 605 гривень 60 копійок, що дорівнює 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Після ухвалення судового рішення орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить зміни до актового запису про народження та видає нове свідоцтво із зазначенням батька.

Офіційне встановлення батьківства надає дитині право на соціальні виплати, пенсію у зв'язку з втратою годувальника, одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, а також право на спадкування після смерті батька.

