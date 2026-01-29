Как исправить технические ошибки в документах?

Мелкие технические ошибки могут появиться даже в тщательно проверенных нотариальных документах, сообщает Министерство юстиции Украины. Если в тексте обнаружено описку, печатную или грамматическую ошибку, нотариус, который удостоверял документ, имеет право внести соответствующие исправления.

Порядок создания, учета и хранения документов в нотариальной деятельности государственных и частных нотариусов определяется Правилами ведения нотариального делопроизводства, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины от 22 декабря 2010 года № 3253/5. Именно эти Правила регулируют оформление удостоверяющих надписей и выдачу свидетельств установленных форм.

Обратите внимание! Удостоверяющая надпись должна быть четкой, понятной и грамотной, без подчисток. Все дописки или исправления обязательно оговариваются нотариусом после удостоверяющей надписи и подтверждаются подписью, печатью и датой.

Правилами предусмотрено, что в случае выявления технической ошибки, которая не изменяет содержание документа и не влияет на права лиц, нотариус может самостоятельно ее исправить. Такие исправления вносятся одновременно во все экземпляры документа и должны полностью соответствовать данным, поданным для совершения нотариального действия или полученным из государственных реестров.

Важно! При этом исправление оформляется отдельной оговоркой после удостоверяющей надписи с указанием даты, подписи и печати нотариуса. Все изменения вносятся так, чтобы было возможно прочитать как правильный текст, так и ошибочный вариант, который зачеркивается.

Когда нотариус имеет право отказать?