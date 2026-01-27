Когда нотариус может отказать?

Нотариус или должностное лицо, которое осуществляет нотариальные действия, не могут отказать заявителю без надлежащих оснований – это прямо предусмотрено законодательством Украины, сообщает Министерство юстиции Украины. В то же время статья 49 Закона Украины "О нотариате" устанавливает перечень ситуаций, в которых нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия.

Смотрите также Закон это позволяет: когда можно не платить за коммуналку

В частности, отказ является обязательным, если запрашиваемое действие противоречит законодательству, подан неполный пакет документов или обращение должно рассматриваться другим нотариусом. Основанием также могут быть сомнения относительно дееспособности лица, отсутствие полномочий у представителя, невнесение обязательных платежей или наличие заявителя в Едином реестре должников.

Обратите внимание! В то же время внесение государственного или коммунального предприятия в Единый реестр должников не является основанием для отказа в удостоверении договоров купли-продажи в рамках приватизации или прекращения таких предприятий в соответствии с законом.

Нотариус также имеет право не принимать документы, если они не соответствуют установленным требованиям, содержат исправления, повреждения, оскорбительные сведения или написаны карандашом. В случае отказа заявитель имеет право требовать письменное обоснование причин и разъяснения порядка обжалования.

Важно! Отказ в совершении нотариального действия оформляется постановлением, которое нотариус обязан вынести в течение трех рабочих дней. Такое решение может быть обжаловано в суде в соответствии со статьей 50 Закона Украины "О нотариате".

Нотариальное заверение перевода документов: когда и как это нужно делать?