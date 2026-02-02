Как происходит легализация документов?

Для использования украинских документов за рубежом, а иностранных – в Украине, по общему правилу необходимы консульская легализация или апостиль, сообщает Министерство юстиции. В то же время статья 13 Закона Украины "О международном частном праве" предусматривает, что документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств, признаются действительными в Украине после легализации, если иное не установлено законом или международным договором Украины.

Часть международных договоров Украины в сфере правовых отношений и международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам содержит нормы, которые позволяют признавать документы без какого-либо дополнительного заверения. Речь идет о документах, составленные или заверенные компетентными органами одного государства, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные официальной печатью.

В то же время наличие таких положений не означает автоматического принятия в Украине всех официальных документов иностранных государств без легализации или апостиля. В большинстве договоров правило освобождения от дополнительного заверения касается только документов, которые направляются между компетентными органами сторон в рамках выполнения конкретного международного договора.

Из-за расширения круга государств-участников Гаагской конвенции 1961 года, упрощения процедуры апостилирования и активизации миграционных процессов все больше стран толкуют эти положения узко. Они применяют освобождение от легализации только к документам, которые передаются между государственными органами в рамках официального правового сотрудничества, а не к документам, которые подают физические или юридические лица непосредственно.

Как отличаются способы легализации документов?

Вместе с тем практика различается. Часть государств принимает без дополнительного заверения все официальные документы Украины независимо от органа их выдачи. Другие признают большинство документов, но делают исключения, в частности для справок налоговых органов или отдельных категорий документов. Есть и страны, которые без легализации принимают исключительно документы, поступающие в рамках официальной переписки между органами юстиции или другими уполномоченными учреждениями.

С учетом принципа взаимности, иностранные документы, которые подаются в Украине государственными органами, юридическими или физическими лицами, обычно принимаются только после проставления апостиля в соответствии с Конвенцией 1961 года или после консульской легализации, если государство не является ее участником. Исключения возможны только в случаях, прямо предусмотренных отраслевыми международными договорами Украины, например в сфере трудовых отношений, социальной защиты или пенсионного обеспечения.

При этом освобождение от легализации или апостиля не отменяет требования о предоставлении заверенного перевода документа на официальный язык государства, где он используется. Также следует учитывать, что апостиль и консульская легализация подтверждают только подлинность документа, но не его содержание. Для признания документов об образовании или квалификации необходимо проходить отдельную процедуру нострификации, а решения иностранных судов подлежат признанию или признанию и предоставлению разрешения на исполнение украинскими судами.

