Когда закон позволяет не платить за коммуналку?

Законно не платить за часть коммунальных услуг можно, если официально подтвердить то, что в квартире никто не проживает. Здесь важно не просто отсутствие проживания, а должным образом оформленный факт непроживания.

Такой порядок прямо следует из Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах": статья 7 обязывает потребителя информировать исполнителей об изменении обстоятельств, влияющих на объем потребления.

Заметьте! Без установленных счетчиков начисление осуществляется по средним нормативам, даже если квартира не заселена. Это предусматривается постановлением Кабинета Министров №630.

Как прекратить начисления за свет и газ, если в квартире никто не живет?

Чтобы остановить начисления, владелец или совладелец жилья должен письменно сообщить ОСМД или управляющую компанию, а также каждого поставщика услуг отдельно: воды, газа, электроэнергии и тепла о том, что в квартире никто не проживает.

Важно! После этого следует подать документы, подтверждающие факт непроживания: документами о выезде или проживания за границей, актом ОСМД или управляющей компании, фото счетчиков без потребления, а также выписками из "Дії" о поврежденном имуществе и тд.

Однако если жилье сдается в аренду, кто-то фактически проживает в квартире или владелец не подал заявления, платежки остаются законными, а долг могут взыскать через суд. Также так или иначе останутся платежи, которые не отменяются полностью.

Справочно: Содержание дома и придомовой территории может оплачиваться независимо от проживания. В то же время абонентская плата за счетчики будет начисляться даже при нулевых показателях.

Что еще следует знать о коммунальных услугах?